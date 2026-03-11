logo_ukra

Головна Новини Світ США У Білому домі пояснили, чи скасували санкції на російську нафту через Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

У Білому домі пояснили, чи скасували санкції на російську нафту через Іран

США тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту через перебої з іранськими поставками.

11 березня 2026, 07:58
Автор:
avatar

Slava Kot

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США тимчасово дозволили Індії закуповувати російську нафту, однак, за її словами, це рішення адміністрації президента Дональда Трампа не означає пом’якшення санкцій проти Москви. 

У Білому домі пояснили, чи скасували санкції на російську нафту через Іран

Керолайн Левітт. Фото з відкритих джерел

Керолайн Левітт під час брифінгу у Білому домі відповіла на питання журналістів, чи зняли США санкції з Росії через ситуацію з Іраном. Як пояснила посадовиця, обмежений дозвіл було надано через тимчасовий дефіцит на світовому ринку нафти.

"Наші союзники в Індії були хорошими гравцями й раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю нафту, щоб задовольнити тимчасовий пробіл у постачанні через іранців. Ми тимчасово дозволили їм приймати цю російську нафту. І ця російська нафта вже була в морі", — сказала Левітт.

Левітт пояснила, що рішення ухвалювалося на рівні керівництва адміністрації США, зокрема президента Дональда Трампа, міністра фінансів Скотта Бессента та команди з національної безпеки. За її словами, цей крок розглядається лише як технічний захід для стабілізації постачання на світових ринках і "ми не віримо, що він принесе значну фінансову вигоду російському уряду".

Речниця Білого дому запевнила, що санкції США проти російської нафти продовжують діяти, і наразі Вашингтон не оголошував про їхнє скасування. 

Нагадаємо, що Трамп 9 березня заявив про плани скасувати санкції для деяких країн, аби наповнити ринок нафтою. Того ж дня у американського лідера відбулася розмова з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі пояснили, чи зняв Трамп санкції з Росії.

Також "Коментарі" писали, що Орбан оголосив ультиматум Україні через заяву Зеленського.



Джерело: https://www.youtube.com/live/2xg_AAFjX-0?is=sbEE3fONVFi4nfs9
