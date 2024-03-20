В Белом доме отреагировали на идею помощи Украине в кредит

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала позицию республиканцев в Конгрессе США, которые заявили о необходимости пересмотреть помощь Украине и заменить ее на кредит. По словам Жан-Пьер, политики должны как можно скорее одобрить помощь Украине, а не обсуждать альтернативные варианты.



Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото с открытых источников

На брифинге в Белом доме Карин Жан-Пьер отреагировала на инициативы части партии Республиканцев по поводу возможной замены помощи Украине на кредитование от США. Жан-Пьер подчеркнула, что нужно принять тот законопроект, который уже был рассмотрен в Сенате, а не искать альтернативы.

"Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант — это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования", — сказала Жан-Пьер.

Напомним, что бывший президент США и лидер республиканцев Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Украине нужно оказывать помощь в кредит. Такую же позицию озвучивал Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм во время визита в Киев.

Однако Сенат США в феврале одобрил законопроект на 95 млрд долларов помощи, который предусматривает 60 млрд долларов помощи Украине. Несмотря на это, спикер палаты представителей Майк Джонсон отказывается ставить его на голосование в Конгрессе США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майку Джонсону установили дедлайн, чтобы проголосовать за пакет помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, попавшем в финансовую ловушку. Что угрожает кандидату в президенты США.