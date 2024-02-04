В Белом доме отреагировали на выходку на "помощь Украине" от республиканцев

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Slava Kot
В Белом доме решительно выступили против решения республиканцев и спикера Конгресса США Майка Джонсона предоставить отдельно помощь Израилю и таким образом отвергнуть законопроект о помощи Украине на неопределенное время.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото из открытых источников
Спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы подготовили новый пакет помощи Израилю, сняв его с совместного пакета Украины, Тайваня и расходами на границу США.
В Белом доме назвали такие действия Конгресса США "политической игрой".
Напомним, что в октябре Конгресс США должен был рассмотреть законопроект на 106 млрд долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы потребовали к нему добавить пункт о защите границ США. После длительных дискуссий и уступок демократов, республиканцы неуклонно выступали против пакета помощи, а Трамп заявил, что "плохое соглашение по границе значительно хуже, чем отсутствие такого соглашения".
Политические обозреватели считают, что республиканцы таким образом пытаются сохранить влияние на демократов и выиграть дополнительные политические баллы перед выборами президента США, на которых главными претендентами являются Джо Байден и Дональд Трамп.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
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сегодня, 11:33
Посмотрите, сколько наших ребят погибших..сколько матерей без сыновей, жён без мужей, детей осталось без отцов...Народ просыпайтесь, а то скоро ни одного украинца не останется... И только зеленые выблядки в эйфории от награбленного состояния и от того, что их сынки за границей по ночным клубам тусуются, твари проклятые.