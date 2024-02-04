В Белом доме отреагировали на выходку на "помощь Украине" от республиканцев

В Белом доме решительно выступили против решения республиканцев и спикера Конгресса США Майка Джонсона предоставить отдельно помощь Израилю и таким образом отвергнуть законопроект о помощи Украине на неопределенное время.



Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото из открытых источников

Спикер Конгресса США Майк Джонсон заявил, что республиканцы подготовили новый пакет помощи Израилю, сняв его с совместного пакета Украины, Тайваня и расходами на границу США.

"Нужно поддержать нашего ближайшего союзника и наши собственные силы в регионе", — сказал Джонсон и добавил, что у США нет времени рассматривать пакет, объединяющий помощь Украине и Израилю.

В Белом доме назвали такие действия Конгресса США "политической игрой".

"Мы решительно выступаем против этой выходки, которая не делает ничего для безопасности границы, не помогает народу Украины защитить себя от агрессии Путина, и отказывает в гуманитарной помощи палестинским гражданским лицам, большинство из которых женщины и дети, которую поддержали израильтяне, открыв путь на выезд", — отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, что в октябре Конгресс США должен был рассмотреть законопроект на 106 млрд долларов для помощи Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы потребовали к нему добавить пункт о защите границ США. После длительных дискуссий и уступок демократов, республиканцы неуклонно выступали против пакета помощи, а Трамп заявил, что "плохое соглашение по границе значительно хуже, чем отсутствие такого соглашения".

Политические обозреватели считают, что республиканцы таким образом пытаются сохранить влияние на демократов и выиграть дополнительные политические баллы перед выборами президента США, на которых главными претендентами являются Джо Байден и Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Макрон объяснил, как будет действовать ЕС, если США перестанут помогать Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.