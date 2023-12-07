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Американские солдаты будут сражаться против армии Путина: В Белом доме назвали условие

Джон Кирби рассказал, когда солдаты США будут вести войну против России.

сегодня, 10:30
Автор:
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Slava Kot
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Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты могут начать войну против России, если Путин победит в Украине и начнет военную агрессию на союзников по НАТО в Европе.

Американские солдаты будут сражаться против армии Путина: В Белом доме назвали условие

Джон Кирби о войне США и России. Фото из открытых источников

На брифинге журналисты спросили Джона Кирби, может ли произойти военный конфликт между США и Россией. Координатор Совета нацбезопасности США заявил, что такая ситуация может возникнуть в случае нападения Путина на страны НАТО.


"Если вы просто позволите Путину двигаться, позволите ему взять Украину. Не сомневайтесь, он не изменит своих стратегических целей по захвату целой страны. Он не верит в существование суверенного государства. Если мы не поддержим Украину, … и Путин захватит всю Украину, потом он станет против восточного фланга НАТО", – сказал Джон Кирби.

По словам Кирби, американские солдаты будут воевать с российской армией, если Путин одержит победу в войне в Украине и пойдет против одного из союзников США в НАТО.

Напомним, что в НАТО действует статья пять, которая означает, что атака одного члена альянса является нападением на все страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Бюро нацбезопасности Польши дал мрачный прогноз по войне против России. По словам Яцека Сивери, Россия может напасть на восточный фланг НАТО уже через три года. Такая оценка значительно хуже анализа немецких аналитиков, рассчитавших возможность российской атаки на страны НАТО через 5-10 лет.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности войны против НАТО. Российский чиновник считает, что такая ситуация может возникнуть, если НАТО будет вмешиваться в интересы России, в частности, в которые входит и Украина.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=joU2SD4q1Ok&ab_channel=TheWhiteHouse
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