В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Москву.

В США продолжают собирать информацию об атаке дронов на Москву и область 30 мая. В Вашингтоне подобные действия не поддерживают. Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, сообщает CNN .

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", — сказал он.

Кроме того, он раскритиковал РФ за очередную попытку ударов по Украине 30 мая, ночью.

"Мы были сосредоточены на предоставлении Украине оборудования и обучения, необходимых для того, чтобы деоккупировать суверенную территорию, и это именно то, что мы сделали. Сегодня Россия нанесла 17-й удар по Киеву в этом месяце, многие из которых разрушили гражданские районы", — заявил он.

По его словам, Россия начала эту войну и может прекратить ее в любой день, выведя свои войска из Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что, несмотря на атаку дронов , Путин похвалил ПВО . Российский президент лично прокомментировал состоявшуюся 30 мая атаку дронов на Москву. Несмотря на все, он похвалил работу российской системы ПВО. По словам Путина, российская армия уже сталкивалась с подобными атаками во время войны в Сирии. При этом российский президент заявляет, что властям в Москве следует уплотнить ПВО для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

Также "Комментарии" сообщали о том, что у россиян произошла паника из-за атаки дронов на Москву . Многие начали вспоминать "дырявое российское ПВО", другие обращались к руководителю российского оборонного министерства Сергею Шойгу с вопросом, куда же делась ПВО и почему она не сработала так, как нужно. Некоторые россияне начали паниковать и утверждать, что скоро Москва станет самым опасным городом в Российской Федерации. Появились даже прогнозы, что на здании российской столицы скоро, может быть, и ракеты улетят. Но больше всего нервных россиян реагировали на атаку дронами, утроив собственную агрессию. Некоторые из них стали призывать российских захватчиков "ответить" на утреннюю атаку более мощным оружием и уничтожить украинцев. Были призывы уничтожить Киев дотла.