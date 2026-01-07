У Білому домі сказали, чи зміняться відносини Трампа з Путіним після захоплення танкерів

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, чи можуть змінитися відносини між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним після затримання американцями танкерів РФ.

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На її думку, "хороші відносини" між президентами збережуться й надалі, повідомляє CNN.

При цьому Лівітт заявила, що Трамп "не боїться" продовжувати захоплення підсанкційних нафтових танкерів, попри прогнози, що це може посилити напруженість у відносинах із РФ та Китаєм.

"Він буде проводити політику, яка найкращим чином відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Це означає забезпечення дотримання ембарго щодо всіх суден "тіньового флоту", які незаконно перевозять нафту", — наголосила речниця Білого дому.

Лівітт вважає перебільшеними ризики загострення відносин між США і Росією. За словами речниці, Трамп продовжує підтримувати "хороші відносини" з Путіним.

"Я вважаю, що ці особисті стосунки збережуться", — додала Лівітт.

Як повідомляв портал "Коментарі", перший заступник голови комітету Державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов вважає, що потрібно дати військову відповідь США на затримання танкерів російського тіньового флоту. Російський депутат пригрозив "атакувати торпедами та потопити пару американських катерів берегової охорони".

Раніше видання "Коментарі" писало, що США зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні в Атлантичному океані. Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором.

Танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.