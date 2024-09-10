В Белом доме знают, но молчат: с чем связано падение «шахеда» в Латвии

Упавший в Латвии беспилотник был российским дроном типа Shahed со взрывчаткой, об этом заявил командующий вооруженными силами страны. Руководство вооруженных сил подчеркнуло, что появление дрона нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, поскольку его целью была не эта страна.

Российский шахед

"Мне даже интересно, до какого момента эти напуганные представители НАТО будут убеждать друг друга "не смотреть вверх". И что сейчас чувствуют те, кто убеждал нас в силе и мощи Альянса... Если бы мы в феврале 2022 года не взяли в руки оружие, а убеждали друг друга, что это какая-то ошибка, то Украины уже не было бы. Кремль совершил очень большую ошибку, когда решил начать войну именно с Украины", — отметил военный Кирилл Сазонов.

Также он обратил внимание на реакцию Белого дома, который заявил, что уже в курсе падения российского "Шахеда" со взрывчаткой на территории Латвии.

"Мол, такое бывает. Я сижу и пытаюсь понять, а что бывает? Что дрон летит неточно? Бывает. Недолетает? Бывает. Но куда и насколько неточно он летел над Латвией? Украина вообще в другой стороне! Так что… так в самом деле бывает. Когда тестируют противовоздушную оборону противника перед нанесением серьезного удара… Это для справки тем, кто не знал, но интересовался. В Белом доме, я уверен, знают", — заявил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время российские ракеты и дроны все чаще нарушают воздушное пространство стран НАТО. При этом в Офисе президента считают , что РФ просто испытывает предел терпения стран НАТО и проверяет, способен ли "всемогущий" Альянс на то, чтобы начать защищать свою территорию.

В то же время, есть мнение, что РФ готовит удар по стране НАТО до выборов в США.



