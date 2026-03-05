В Европе разоблачили большую ложь США по поводу войны в Иране

Рубрики
Между США и Испанией возник дипломатический спор после заявлений администрации президента Дональда Трампа по поводу якобы готовности Мадрида поддержать американские военные действия против Ирана. Правительство Испании категорически опровергло эти утверждения.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что после критики со стороны Трампа Испания как бы согласилась сотрудничать с американскими военными в рамках операций на Ближнем Востоке.
Однако в европейской стране эти слова назвали ложными. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER заявил, что позиция правительства страны не менялась, несмотря на заявления из Белого дома.
Мадрид ранее уже заявлял, что не будет участвовать в военных операциях США против Ирана и не разрешит использовать свои базы для таких действий. После этой позиции Трамп подверг резкой критике Испанию и пригрозил разорвать экономические отношения между странами.
