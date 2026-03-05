В Европе разоблачили большую ложь США по поводу войны в Иране

Между США и Испанией возник дипломатический спор после заявлений администрации президента Дональда Трампа по поводу якобы готовности Мадрида поддержать американские военные действия против Ирана. Правительство Испании категорически опровергло эти утверждения.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Фото из открытых источников

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что после критики со стороны Трампа Испания как бы согласилась сотрудничать с американскими военными в рамках операций на Ближнем Востоке.

"Что касается Испании, думаю, они вчера громко и четко услышали сообщения президента, и насколько я понимаю, за последние несколько часов они согласились сотрудничать с американскими военными. Я знаю, что американские военные координируют свои действия с коллегами в Испании", — сказала Левитт.

Однако в европейской стране эти слова назвали ложными. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Cadena SER заявил, что позиция правительства страны не менялась, несмотря на заявления из Белого дома.

"Я категорически отрицаю это. Позиция правительства Испании по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок в Иране и использования наших баз не изменилась. Я не имею малейшего представления, о чем она может говорить и откуда это может происходить", — заявил Альбарес.

Мадрид ранее уже заявлял, что не будет участвовать в военных операциях США против Ирана и не разрешит использовать свои базы для таких действий. После этой позиции Трамп подверг резкой критике Испанию и пригрозил разорвать экономические отношения между странами.

