В Європі викрили велику брехню США щодо війни в Ірані

Між США та Іспанією виникла дипломатична суперечка після заяв адміністрації президента Дональда Трампа щодо нібито готовності Мадрида підтримати американські військові дії проти Ірану. Уряд Іспанії категорично спростував ці твердження.
Прессекретарка Білого дому Керолайт Левітт. Фото з відкритих джерел
Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що після критики з боку Трампа Іспанія начебто погодилася співпрацювати з американськими військовими у межах операцій на Близькому Сході.
Однак у європейській країні ці слова назвали неправдивими. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю радіостанції Cadena SER заявив, що позиція уряду країни не змінювалася, попри заяви з Білого дому.
Мадрид раніше уже заявляв, що не братиме участі у військових операціях США проти Ірану та не дозволить використовувати свої бази для таких дій. Після цієї позиції Трамп різко розкритикував Іспанію та пригрозив розірвати економічні відносини між країнами.
