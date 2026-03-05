В Європі викрили велику брехню США щодо війни в Ірані

Між США та Іспанією виникла дипломатична суперечка після заяв адміністрації президента Дональда Трампа щодо нібито готовності Мадрида підтримати американські військові дії проти Ірану. Уряд Іспанії категорично спростував ці твердження.

Прессекретарка Білого дому Керолайт Левітт. Фото з відкритих джерел

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу заявила, що після критики з боку Трампа Іспанія начебто погодилася співпрацювати з американськими військовими у межах операцій на Близькому Сході.

"Що стосується Іспанії, думаю, вони вчора голосно і чітко почули повідомлення президента, і, наскільки я розумію, за останні кілька годин вони погодилися співпрацювати з американськими військовими. Я знаю, що американські військові координують свої дії з колегами в Іспанії", — сказала Левітт.

Однак у європейській країні ці слова назвали неправдивими. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес в інтерв’ю радіостанції Cadena SER заявив, що позиція уряду країни не змінювалася, попри заяви з Білого дому.

"Я категорично заперечую це. Позиція уряду Іспанії щодо війни на Близькому Сході, бомбардувань в Ірані та використання наших баз не змінилася. Я не маю найменшого уявлення, про що вона може говорити і звідки це може походити", — заявив Альбарес.

Мадрид раніше уже заявляв, що не братиме участі у військових операціях США проти Ірану та не дозволить використовувати свої бази для таких дій. Після цієї позиції Трамп різко розкритикував Іспанію та пригрозив розірвати економічні відносини між країнами.

