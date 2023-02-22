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В Госдепе дали ответ – изменится ли поддержка Украины, если власть перейдет республиканцам

В Госдепе США заверили - избранние представителя Республиканской партии президентом не приведет к снижению помощи Украине

сегодня, 19:28
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Автор:

Кравцев Сергей

Избрание американцами президентом США члена Республиканской партии никак не отобразиться на снижении качестве поддержки Украины со стороны Вашингтона. Поэтому россияне могут не строить иллюзий относительно президентских выборов в 2024 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

В Госдепе дали ответ – изменится ли поддержка Украины, если власть перейдет республиканцам

Белый дом. Фото: Getty Images

Представитель Госдепа отметил, смена президента "не изменит помощь Украине со стороны США".


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"Важно отметить, что в США была двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", — отметил чиновник.

Сотрудник Госдепа напомнил, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 30 млрд долларов. Это в шесть раз больше, чем украинский оборонный бюджет в 2021 году.

Шолле также назвал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях “верхом безответственности", но отметил, что спрогнозировать практические последствия пока нельзя.

"Это не делает мир более безопасным и еще раз показывает намерение Владимира Путина (Ред. – российского диктатора) попытаться подорвать глобальную стабильность", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден отреагировал на решение России о приостановке участия в ДСНВ.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден, произведший фурор 20 февраля своим визитом в Киев, вечером 21 февраля выступил в Варшаве. В том числе, сделал важные заявления в российско-украинской войны. Какие выводы, исходя из байденовских меседжей, следует сделать Киеву и Москве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — Трамп рассказал, как "завершить" войну в Украине за 24 часа.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-russia-news-putin-nuclear-live-updates-kyiv-12541713
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