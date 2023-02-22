В Госдепе дали ответ – изменится ли поддержка Украины, если власть перейдет республиканцам

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Кравцев Сергей
Избрание американцами президентом США члена Республиканской партии никак не отобразиться на снижении качестве поддержки Украины со стороны Вашингтона. Поэтому россияне могут не строить иллюзий относительно президентских выборов в 2024 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.
Белый дом. Фото: Getty Images
Представитель Госдепа отметил, смена президента "не изменит помощь Украине со стороны США".
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Сотрудник Госдепа напомнил, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 30 млрд долларов. Это в шесть раз больше, чем украинский оборонный бюджет в 2021 году.
Шолле также назвал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях “верхом безответственности", но отметил, что спрогнозировать практические последствия пока нельзя.
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