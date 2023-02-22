В Госдепе дали ответ – изменится ли поддержка Украины, если власть перейдет республиканцам

Избрание американцами президентом США члена Республиканской партии никак не отобразиться на снижении качестве поддержки Украины со стороны Вашингтона. Поэтому россияне могут не строить иллюзий относительно президентских выборов в 2024 году. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Sky News" заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

Белый дом. Фото: Getty Images

Представитель Госдепа отметил, смена президента "не изменит помощь Украине со стороны США".

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"Важно отметить, что в США была двухпартийная поддержка нашей помощи Украине", — отметил чиновник.

Сотрудник Госдепа напомнил, что с начала полномасштабной войны США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 30 млрд долларов. Это в шесть раз больше, чем украинский оборонный бюджет в 2021 году.

Шолле также назвал приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях “верхом безответственности", но отметил, что спрогнозировать практические последствия пока нельзя.

"Это не делает мир более безопасным и еще раз показывает намерение Владимира Путина (Ред. – российского диктатора) попытаться подорвать глобальную стабильность", — добавил он.

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