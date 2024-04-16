В Госдепе США объяснили, почему не поддерживают Украину так, как Израиль

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер ответил, почему партнеры успешно защитили Израиль от массированной атаки дронами и ракетами из Ирана, однако не поступают так с Украиной. По его словам, Соединенные Штаты "отданы Украине с первого дня" и оказывают помощь для защиты и наступательных действий для возвращения утраченных территорий.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга журналисты спросили Мэтью Миллера, почему украинцы не заслуживают такой же защиты, как Израиль. На это представитель Госдепа ответил, что США помогает Украине и выполняет свои обязательства.

"Если вы посмотрите на... наше обязательство перед Украиной, оно включало в себя значительное обеспечение противоракетной обороны, чтобы позволить украинским военным сбивать беспилотники и ракеты", — сказал Миллер.

По его словам, администрация выделила миллиарды долларов на оружие, которое помогает оградить украинский народ от атак России.

"Мы преданы Украине с первого дня, и наша история подтверждает это, когда вы смотрите на международную коалицию, которую мы собрали, чтобы ответить на агрессию России, чтобы привлечь Россию к ответственности с помощью санкций и мер экспортного контроля", — добавил Мэтью Миллер.

Спикер Госдепа подчеркнул, что вопрос "немного абсурден", ведь "не соответствует реальности" по поддержке США Украины. Миллер объясняет, что США предоставили Украине не только средства ПВО, но и наступательное вооружение, позволяющее вести войну против России и помогающее возвращать утраченные территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на вопросы разной помощи от США в отношении Украины и Израиля ответил Джон Кирби.

Также "Комментарии" писали о тревожном сообщении из США о дальнейшей ситуации на войне в Украине.