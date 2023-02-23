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В Госдепе США рассказали, чью судьбу повторит Путин

В США напомнили, Путин – не первый военный преступник, который уверен в своей недосягаемости для суда

сегодня, 18:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин не избежит международного суда над собой, хотя пока и считает себя неуязвимым для правосудия. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Current Time" заявила посол Госдепартамента США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

В Госдепе США рассказали, чью судьбу повторит Путин

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чиновница отметила, Путин и его пособники в войне могут "наслаждаться безнаказанностью", пока находятся на территории России. Однако, придет время и им придется ответить за свои жестокие преступления.


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"Многие бывшие лидеры, такие как Слободан Милошевич, Аугусто Пиночет из Чили или Хиссен Хабре из Чада, никогда не думали, что они увидят судебный зал изнутри, и думали, что они будут где-то наслаждаться безопасным раем вечно. Но все трое ошибались", – отметила Ван Шаак.

Дипломат уточнила, что в этом плане многое будет зависеть от политической ситуации в самой России. Но, если Путин и его окружение будет вынуждено покинуть Россию, чтобы спастись, то ничего хорошего в любой другой стране российского президента не ждет.

"Красный ордер", выданный Интерполом, будет применим в любом месте. Поэтому любая страна будет уполномочена их арестовать, поместить под стражу и в конечном итоге передать их в суд", – отметила Ван Шаак.

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Источник: https://www.currenttime.tv/a/posol-po-voprosam-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-pravosudiya-usa-beth-van-schaak/32283340.html
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