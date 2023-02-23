В Госдепе США рассказали, чью судьбу повторит Путин

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин не избежит международного суда над собой, хотя пока и считает себя неуязвимым для правосудия. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Current Time" заявила посол Госдепартамента США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Чиновница отметила, Путин и его пособники в войне могут "наслаждаться безнаказанностью", пока находятся на территории России. Однако, придет время и им придется ответить за свои жестокие преступления.
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Дипломат уточнила, что в этом плане многое будет зависеть от политической ситуации в самой России. Но, если Путин и его окружение будет вынуждено покинуть Россию, чтобы спастись, то ничего хорошего в любой другой стране российского президента не ждет.
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