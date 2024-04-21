В Конгрессе США голосовали за конфискацию российских активов: какое решение принято

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект под названием "Закон о мире через силу в 21 веке", который позволит президенту Джо Байдену конфисковать российские активы и передать их Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.



Конгресс США. Фото из открытых источников

"Закон о мире через силу в 21 веке" был поддержан Палатой представителей США во время двухпартийного голосования 360 голосами. Законопроект предусматривает новые санкции в отношении Ирана и России, а также положения, уполномочивающие президента конфисковать замороженные российские активы и передавать их в поддержку Украины. Стоимость замороженных российских активов в США оценивается в 5–8 млрд долларов.

Документ еще должен рассмотреть Сенат США, а затем законопроект попадет на подпись к президенту Джо Байдену.

Помимо конфискации российских активов, законопроект предусматривает возможность запрета деятельности TikTok в США, если его владелец, китайская компания ByteDance, не продаст платформу субъекту, не связанному с властями КНР.

Это не единственный законопроект, принятый Палатой представителей США 20 апреля. Палата также приняла законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. Стоимость проектов помощи составляет 95 млрд дол. США, в том числе около 61 млрд долларов поддержки Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение Палаты представителей по голосованию о помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который с оскорблениями ответил на помощь Украине от США, за которую проголосовали в Палате представителей.