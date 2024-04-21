logo

BTC/USD

65405.86

ETH/USD

3180.11

LTC/USD

85.30

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В Конгрессе США голосовали за конфискацию российских активов: какое решение принято
commentss НОВОСТИ Все новости

В Конгрессе США голосовали за конфискацию российских активов: какое решение принято

Палата представителей поддержала документ о конфискации российских активов. Теперь решение должно попасть на голосование в Сенат США.

сегодня, 08:55
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект под названием "Закон о мире через силу в 21 веке", который позволит президенту Джо Байдену конфисковать российские активы и передать их Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

В Конгрессе США голосовали за конфискацию российских активов: какое решение принято

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Закон о мире через силу в 21 веке" был поддержан Палатой представителей США во время двухпартийного голосования 360 голосами. Законопроект предусматривает новые санкции в отношении Ирана и России, а также положения, уполномочивающие президента конфисковать замороженные российские активы и передавать их в поддержку Украины. Стоимость замороженных российских активов в США оценивается в 5–8 млрд долларов.

Документ еще должен рассмотреть Сенат США, а затем законопроект попадет на подпись к президенту Джо Байдену.

Помимо конфискации российских активов, законопроект предусматривает возможность запрета деятельности TikTok в США, если его владелец, китайская компания ByteDance, не продаст платформу субъекту, не связанному с властями КНР.

Это не единственный законопроект, принятый Палатой представителей США 20 апреля. Палата также приняла законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. Стоимость проектов помощи составляет 95 млрд дол. США, в том числе около 61 млрд долларов поддержки Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение Палаты представителей по голосованию о помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о Дмитрии Медведеве, который с оскорблениями ответил на помощь Украине от США, за которую проголосовали в Палате представителей.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/house-vote-ukraine-israel-taiwan-aid-04-20-24/h_77ffceacf542bef36e38e37cdac324a7
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости