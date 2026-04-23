В Конгрессе США назвали Трампа самым глупым человеком в истории Белого дома

Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис жестко ответил на личные выпады со стороны президента США Дональда Трампа. Американский политик назвал лидера США самым глупым человеком, когда-либо сидевшим в Белом доме.

Лоуренс О'Доннелл из MS NOW попросил лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса ответить на комментарии президента, который публично сказал, что у Джеффриса якобы "очень низкий IQ". В ответ демократ обвинил главу государства в провалах внутренней и внешней политики.

"Это чрезвычайное оскорбление, но он продолжает его повторять. И что так иронично, так это то, что Дональд Трамп явно самый глупый человек, когда-либо сидевший по адресу Пенсильвания-авеню, 1600", – сказал Джеффрис.

По словам конгрессмена, нынешняя администрация не справилась с ключевыми вызовами для страны. Он заявил, что республиканцы подвели Америку, а также раскритиковал экономическую политику, систему здравоохранения и миграционный контроль.

Кроме того, лидер демократов в Палате представителей упомянул и войну против Ирана. По его словам, эта война Трампа привела к гибели американских солдат и миллиардов долларов из бюджета.

"А теперь они втянули нас в безрассудную и дорогостоящую войну по собственному выбору, где уже погибло более десятка американцев, храбрых героев. Более 400 человек получили серьезные ранения, а мы тратим миллиарды долларов, сбрасывая бомбы на Ближний Восток. И эти ребята не потратят ни копейки, чтобы сделать жизнь американского народа более доступной", — добавил Джеффрис.

