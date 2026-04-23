В Конгрессе США назвали Трампа самым глупым человеком в истории Белого дома

Slava Kot
Лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис жестко ответил на личные выпады со стороны президента США Дональда Трампа. Американский политик назвал лидера США самым глупым человеком, когда-либо сидевшим в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Лоуренс О'Доннелл из MS NOW попросил лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса ответить на комментарии президента, который публично сказал, что у Джеффриса якобы "очень низкий IQ". В ответ демократ обвинил главу государства в провалах внутренней и внешней политики.
По словам конгрессмена, нынешняя администрация не справилась с ключевыми вызовами для страны. Он заявил, что республиканцы подвели Америку, а также раскритиковал экономическую политику, систему здравоохранения и миграционный контроль.
Кроме того, лидер демократов в Палате представителей упомянул и войну против Ирана. По его словам, эта война Трампа привела к гибели американских солдат и миллиардов долларов из бюджета.
