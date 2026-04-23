У Конгресі США назвали Трампа найдурнішою людиною в історії Білого дому

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс жорстко відповів на особисті випади з боку президента США Дональда Трампа. Американський політик назвав лідера США найдурнішою людиною, яка коли-небудь сиділа в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Лоуренс О'Доннелл з MS NOW попросив лідера меншості в Палаті представників Хакіма Джеффріса відповісти на коментарі президента, який публічно сказав, що Джеффріс нібито має "дуже низький IQ". У відповідь демократ звинуватив главу держави у провалах внутрішньої та зовнішньої політики.

"Це надзвичайна образа, але він продовжує її повторювати. І що так іронічно, так це те, що Дональд Трамп явно найдурніша людина, яка коли-небудь сиділа за адресою Пенсільванія-авеню, 1600", – сказав Джеффріс.

За словами конгресмена, нинішня адміністрація не впоралася з ключовими викликами для країни. Він заявив, що республіканці "підвели Америку", а також розкритикував економічну політику, систему охорони здоров’я та міграційний контроль.

Крім того, лідер демократів у Палаті представників згадав і війну проти Ірану. За його словами, ця війна Трампа призвела до загибелі американських солдатів та мільярдів доларів із бюджету.

"А тепер вони втягнули нас у безрозсудну та дороговартісну війну за власним вибором, де вже загинуло понад десяток американців, хоробрих героїв. Понад 400 осіб отримали серйозні поранення, а ми витрачаємо мільярди доларів, скидаючи бомби на Близький Схід. І ці хлопці не витратять ні копійки, щоб зробити життя американського народу доступнішим", — додав Джеффріс.

