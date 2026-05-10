В Майами открыли золотую статую Дональда Трампа (ФОТО)

В Майами открыли позолоченную статую президента США Дональд Трамп высотой 4,6 метра. Скульптура изображает американского лидера с поднятым кулаком. Именно этот жест стал одним из символов его избирательной кампании после покушения в июле 2024 года.

Статуя Трампа. Фото: Jeff Romance / Imagn Images / Reuters

Церемонию открытия золотой статуи Трампа возглавил пастор Марк Бернс, активно поддерживающий президента США. После мероприятия он опубликовал обращение в соцсети X, где ответил на волну появившейся после установки монумента критики.

Часть пользователей соцсетей сравнили позолоченный монумент с "золотым тельцем" и обвинили организаторов в создании элемента политического культа. Однако пастор отверг такие упреки. По словам Бернса, статую профинансировали более 6000 поклонников Трампа.

"Мы поклоняемся только Иисусу Христу. Эта статуя — не об идолопоклонстве, а о патриотизме, мужестве и благодарности", — сказал Бернс.

Скульптура воспроизводит момент, когда Трамп поднял кулак после покушения во время предвыборного выступления в 2024 году. Тогда нападавший ранил политика в правое ухо, после чего был ликвидирован снайпером Секретной службы США. Именно этот эпизод стал одним из ключевых символов кампании республиканцев.

