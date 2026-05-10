Главная Новости Мир США В Майами открыли золотую статую Дональда Трампа (ФОТО)
НОВОСТИ

В Майами открыли золотую статую Дональда Трампа (ФОТО)

В Майами открыли 4,6-метровую позолоченную статую Дональда Трампа.

10 мая 2026, 09:45
Slava Kot

В Майами открыли позолоченную статую президента США Дональд Трамп высотой 4,6 метра. Скульптура изображает американского лидера с поднятым кулаком. Именно этот жест стал одним из символов его избирательной кампании после покушения в июле 2024 года.

Статуя Трампа. Фото: Jeff Romance / Imagn Images / Reuters

Церемонию открытия золотой статуи Трампа возглавил пастор Марк Бернс, активно поддерживающий президента США. После мероприятия он опубликовал обращение в соцсети X, где ответил на волну появившейся после установки монумента критики.

Золотая статуя Дональда Трампа. Eric Cox/REUTERS

Часть пользователей соцсетей сравнили позолоченный монумент с "золотым тельцем" и обвинили организаторов в создании элемента политического культа. Однако пастор отверг такие упреки. По словам Бернса, статую профинансировали более 6000 поклонников Трампа.

"Мы поклоняемся только Иисусу Христу. Эта статуя — не об идолопоклонстве, а о патриотизме, мужестве и благодарности", — сказал Бернс.

Статуя Трампа. Фото: Telegraph

Скульптура воспроизводит момент, когда Трамп поднял кулак после покушения во время предвыборного выступления в 2024 году. Тогда нападавший ранил политика в правое ухо, после чего был ликвидирован снайпером Секретной службы США. Именно этот эпизод стал одним из ключевых символов кампании республиканцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп открыл памятник самому себе. Он был установлен на территории резиденции Мар-а-Лаго.

Также "Кометнари" писали, что в Мюнхене выставили сатирическую скульптуру Трампа , которую назвали "Оранжевая чума". Кроме того, у Капитолия установили статую Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.



Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-gold-statue-golf-course-pastor-b2972303.html
