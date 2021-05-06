В NASA показали, как выглядит звездное небо с Марса

Аппарат Perseverance впервые сфотографировал ночное небо на Марсе. На снимке можно разглядеть не только звезды, но и спутник Красной планеты Фобос.

Звездное небо (фото из открытых источников)

Как пишут в NASA, снимок был сделан в рамках третьего полета Ingenuity на Марс. Во время этого полета беспилотник преодолел общее расстояние около 100 м, что значительно больше, чем в первые два полета.

Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода.

Напомним, новым главой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) стал Билл Нельсон. Его кандидатуру единогласно утвердил Сенат США. Стоит отметить, что в 1968 году Билл Нельсон совершил полет на космическом шаттле "Коламбия", где провел на орбите шесть дней. В 1984 году Билл Нельсон принял участие в объявленной программе "Политик в космосе", и через два года стал вторым членом Конгресса (и первым членом Палаты представителей), который побывал в космосе. Длительность полетов в космос составила 6 суток 2 часа 5 минут. В ноябре 2000 года победил на выборах в Сенат от штата Флорида. С 2008 года возглавлял подкомитет Сената, осуществлял надзор за деятельностью NASA.

Ранее мы сообщали энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо предположил, что на Марсе обитают большие жуки. Об этом говорится в статье ученого. "Среди марсианской фауны наблюдается очевидное разнообразие, похожее на земных насекомых. Жителей Марса можно интерпретировать как весьма сложные организмы — на это указывает наличие крыльев, сложная структура конечностей и так далее", — пишет Ромозер. Ученый потратил годы на изучение фотографий поверхности Красной Планеты, сделанных марсоходами.

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