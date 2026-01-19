В Нью-Йорке создали мурал в честь украинской беженки Ирины Заруцкой (ФОТО)

В районе Бушвик в Бруклине появился масштабный мурал с портретом 23-летней украинской беженцы Ирины Заруцкой, убитой в США.

В Нью-Йорке был создали граффити в честь Ирины Заруцкой. Фото из открытых источников

Автор проекта рассказал, что его цель заключалась в том, чтобы постоянно помнить об Ирине Заруцкой и напоминать о существующих проблемах в США.

"Я начал эту кампанию, чтобы убедиться, что история Ирины не исчезнет. Ее убийство является основой многих проблем, преследуемых американским обществом. Например, одна из них — прогрессивный подход к борьбе с преступностью", — пояснил автор.

Проект получил значительную финансовую поддержку. Генеральный директор компании Intercom Эоган Маккейб пожертвовал на создание граффити 500 тысяч долларов. Еще 1 миллион долларов поступил от миллиардера Илона Маска, а около 200 тысяч долларов собрали благодаря меньшим частным взносам.

В Нью-Йорке создали граффити в честь убитой украинской беженки

В Нью-Йорке создали граффити в честь Ирины Заруцкой

Ирина Заруцкая попала в заголовки медиа после гибели в августе 2025 года. Девушка приехала в США, спасаясь от войны в Украине. По данным следствия, вечером 22 августа ее смертельно ранил ножом бездомный бывший заключенный в поезде в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Подозреваемого задержали на месте, а впоследствии ему предъявили обвинения, которые могут привести к смертной казни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал американское политическое руководство, что украинку убили в США, а не в Украине.

Также "Комментарии" писали, что ученый в США назвал новый вид бабочек в честь украинки Ирины Заруцкой.