В окружении Трампа лидерство взяла "партия войны": что это значит для Украины

Дипломат Владимир Омелян прокомментировал ситуацию в США по Украине, обратив внимание на новые тенденции во внешнеполитическом окружении Дональда Трампа. По его словам, в нынешнем круге советников и союзников Трампа лидерство взяла так называемая "партия войны", которая будет настаивать на жесткой позиции по отношению к России.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Омелян в эфире "Эспрессо" отметил, что Трампу важно до выборов в Конгресс в 2026 году продемонстрировать избирателям, что он либо остановил войну, либо добился победы над Россией.

"В настоящее время идет очень сложная геополитическая игра. Мы видим постепенное сближение позиций США и Китая. Они взяли тайм-аут в год, чтобы выработать стратегию. Трамп уже входит в стратегию выборов в Конгресс. Ему важно провести значительные изменения по украинскому вопросу, чтобы это продать своим избирателям", — отметил дипломат.

Омелян также подчеркнул, что усиление американского военного компонента важно для сдерживания российской агрессии.

"Если будет усилен военный компонент, потому что есть серьезные вопросы по финансированию и поставкам оружия, есть довольно неплохие шансы останавливать Россию, несмотря на критическую ситуацию на отдельных участках фронта. Российская армия не достигает необходимых результатов, это также определенный кризис для Кремля", — пояснил дипломат.

Согласно его оценке, позиция Трампа и "партии войны" в Вашингтоне может определить уровень поддержки Украины в ближайшие полтора года и повлиять на ход войны с Россией.

