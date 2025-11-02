В окружении Трампа лидерство взяла "партия войны": что это значит для Украины

Рубрики
Slava Kot
Дипломат Владимир Омелян прокомментировал ситуацию в США по Украине, обратив внимание на новые тенденции во внешнеполитическом окружении Дональда Трампа. По его словам, в нынешнем круге советников и союзников Трампа лидерство взяла так называемая "партия войны", которая будет настаивать на жесткой позиции по отношению к России.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Владимир Омелян в эфире "Эспрессо" отметил, что Трампу важно до выборов в Конгресс в 2026 году продемонстрировать избирателям, что он либо остановил войну, либо добился победы над Россией.
Омелян также подчеркнул, что усиление американского военного компонента важно для сдерживания российской агрессии.
Согласно его оценке, позиция Трампа и "партии войны" в Вашингтоне может определить уровень поддержки Украины в ближайшие полтора года и повлиять на ход войны с Россией.
