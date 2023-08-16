В Республиканской партии запускают рекламу помощи Украине: о чем это говорит – что станет маркером

В США стартовала информационная кампания с целью убедить сторонников Республиканской партии усиливать поддержку Украину в войне, развязанной Россией. Как оцениваете такой ход? Принесет ли он результат? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США. Фото: из открытых источников

Такие информационный кампании будут усиливать центристскую – разумную – часть в Республиканской партии

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко поделился таким мнением:

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"Мне кажется, такая компания – очень позитивный момент. При этом абсурдно считать, будто республиканцы выступают против поддержки Украины. Там есть лишь группа, скажем так, сумасшедших, как практически в любой политической силе. И вот они-то, являясь последователями Трампа, кричат, что Украине не нужно ничего давать. Но есть и абсолютно трезвое, адекватное большинство Республиканской партии (РП), прекрасно понимающее, что будет означать прекращение поддержки Украины. А означать это будет, что затем огонь войны перекинется на Польшу, страны Балтии. И в итоге США как ведущая страна НАТО будет вынуждена тратить на обуздание России в сотни раз больше, чем сейчас. И самим Штатам, и не только им, придется вступать в войну".

Так что, продолжает эксперт, такие информационный кампании нужны. Они, считает он, будут усиливать центристскую – разумную – часть в Республиканской партии и среди ее сторонников.

"А нам следует поддерживать такие вещи и максимально, через все собственные каналы (политические, дипломатически, медийные) информировать американское общество о правде российско-украинской войны. О том, почему нам нужно помогать. И хоть сейчас такая помощь со стороны США является довольно высокой, ее можно сделать еще больше", – констатирует Владимир Огрызко.

Самое главное состоится в процессе выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий

По мнению политического эксперта Сергея Тарана, результаты информационной кампании "Республиканцы – за Украину!" будут понятны уже осенью, когда в Конгрессе состоится голосование касательно поддержки Украины.

"Пока что скептицизм республиканцев касательно такой поддержки был лишь на словах. И президенту Байдену удавалось получать необходимые суммы (в том числе, опираясь на голосование в Конгрессе), несмотря на то, что некоторые влиятельные республиканцы выступали против такой масштабной поддержки Украины. Вот дальнейшие голосования в Конгрессе и выявит, насколько эффективна развернутая информационная кампания", – поясняет эксперт.

Впрочем, продолжает он, самое главное состоится в процессе выдвижения кандидатов в президенты от обеих партий. Кого республиканцы выставят в итоге, какая у него будет риторика – это и станет решающим критерием того, насколько кампания "Республиканцы — за Украину!" была успешной.

и не сможет выдвигаться в качестве кандидата в президенты, Украина точно получит больше поддержки республиканцев. Если же Трамп останется главным кандидатом в президенты от РП, на него будут ориентироваться многие другие кандидаты, что снизит поддержу нашей страны со стороны республиканцев". "Многое будет зависеть от Трампа и его судьбы, – отмечает Сергей Таран. – Если он увязнет в судебных заседаниях

Такие лоббистские инициативы влияют на американских политиков и способны несколько подкорректировать в нужную нам сторону позицию республиканцев

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что этой инициативе предшествовал опрос американцев – считают ли они достаточной поддержку Украины. 51% посчитали ее достаточной, около 48% считают, что ее следует усиливать.

"По сути, американское общество в этом вопросе, как и в ряде других, разделено. В ситуации такого разделения любые информационные кампании могут сыграть свою роль. Ведь мы понимаем, что, скорее всего, именно сторонники Республиканской партии считают, что США уже достаточно помогли Украине", – отмечает политолог.

Более того, акцентирует он, вопрос Украины так или иначе будет звучать на праймериз и Республиканской, и Демократической партии. И ответы, которые будут давать кандидаты в президенты (а выборы нового главы Белого дома состоятся в ноябре 2024) будут во многом ориентированы на общественное мнение избирателей.

"Понятно, что такие информационные кампании – не панацея. И что республиканцы просто пытаются противопоставить себя демократам по тем или иным вопросам (кстати, думаю, в ближайшее время мы увидим своеобразный тест – голосование в нижней палате Конгресса касательно увеличения финансовой поддержки Украины). Но такие лоббистские инициативы влияют на американских политиков и способны несколько подкорректировать в нужную нам сторону позицию республиканцев", – уверен Алексей Якубин.

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