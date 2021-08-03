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Главная Новости Мир США В результате обрушения айсберга в музее Титаника пострадали люди
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В результате обрушения айсберга в музее Титаника пострадали люди

В результате инцидента пострадали несколько посетителей

сегодня, 18:48
Автор:

Денис Подставной

В музее печально известного Титаника произошло обрушение стены, которая изображала айсберг. 

В результате обрушения айсберга в музее Титаника пострадали люди

Обрушение айсберга в Музее Титаника. Фото: George Rose/Getty Images

Как стало известно, инцидент произошел в музее Титаника, что в городе  Пиджен-Фордж (штат Теннесси США). Там обрушилась стена изображающая айсберг, который стал причиной крушения знаменитого парахода. Сообщается, что в результате происшествия пострадали несколько посетителей музея. 

На место событий прибыли медики, которые госпитализировали потерпевших. На данный момент неизвестно, на сколько серьёзными оказались их травмы. 

Владельцы учреждения, рассказали, что не ожидали, что такое когда-либо может случиться. 
Для справки: музей посвященный известному судну, которое затонуло в водах Атлантического океана начал принимать своих посетителей в 2010 году. Здание музея является уменьшенной в размерах копией настоящего парахода. В коллекции музея находилось около 400 предметов, которые принадлежали пассажирам лайнера или находились на нём. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турии произошло серъезное ДТП с автобусом, в котором находились туристы из России. Сообщается, что водитель транспортного средства не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате происшествия погибло четыре человека и еще более десяти получили повреждения разной степени тяжести. Потерпевших госпитализировали прибывшие на место событий медицинские работники. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше погиб гражданин Украины, который работал на строительстве. Сообщается, что во время того, как украинец занимался разборкой стены нежилого помещения, она рухнула на него. На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4383482-v-muzee-tytanyka-obrushylsia-aisberh-est-postradavshye
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