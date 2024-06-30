Появление китайских военных самолетов Y-20, способных перевозить военные грузы, вызывает серьезную обеспокоенность у журналистов, особенно в контексте военного конфликта России против Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия, Китай и КНДР перестанут быть врагами США . Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами Америки при "умном президенте".

Экс-президент США и ныне кандидат выразил уверенность, что при его администрации Америка пользовалась уважением других стран и не имела никаких проблем. Трамп считает, что самые плохие враги США находятся не за пределами, а внутри страны.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, как именно Китай может поставлять РФ оружие . Китай фактически занимает пророссийскую позицию, поэтому не стоит верить обещаниям главы КНР Си Цзиньпина о том, что он не будет снабжать оружием России. Побудить Китай прекратить поддерживать Россию невозможно, поскольку Китайская Народная Республика будет поддерживать РФ так долго, сколько сможет, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, протяженность границы КНР и РФ составляет более 4 тысяч километров, и никто не будет знать о таких поставках, разве что спутниковые разведки западных стран смогут отследить перекидывающиеся через границу эшелоны.



