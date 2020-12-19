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В России закроют два последних американские консульства

Такое решение приняла администрация Дональда Трампа

сегодня, 13:39
Автор:

Вечканова Елена

США решили закрыть два последних действующие консульства на территории РФ. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

В России закроют два последних американские консульства

В России оставят лишь одно посольство США. Фото: Mladen Antonov (APP)

Стоит отметить, что Конгресс получил соответствующее уведомление от администрации президента Дональда Трампа еще 10 декабря. Впрочем, по разным причинам ему не сразу уделили достаточно внимания. Теперь же факт закрытия консульства во Владивостоке и временной остановки работы учреждения в Екатеринбурге стал достоянием общественности.

Подобные действия американского правительства являются ответом на ограничения, введенные российскими властями еще в 2017 году. Тогда было уменьшено количество американских дипломатов, которые могли работать в России.

Это не первое "сокращение" американских представительств на территории этой страны. В 2018 году работу прекратило консульство США в Санкт-Петербурге — российское правительство так "ответило" на закрытие посольства РФ в Сиэтле, что произошло из-за отравления бывшего российского шпиона в Великобритании.

После проведения всех необходимых процедур, единственной структурой, что будет официально представлять Америку на территории России, останется посольство в Москве. Известно, что 10 американских дипломатов, которые потеряют место работы после закрытия посольств, переведут в столичный департамент. 33 местные сотрудники структур будут уволены безвозвратно.

И хотя такой шаг США может принести немалые неудобства для американских туристов, путешествующих по всей России, американские чиновники говорят, что закрытие консульств позволит правительству сэкономить около 32 млн долларов в год.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Болгария обвинила российского дипломата в сборе информации об американских военных в стране.

Также портал информировал о том, что Трамп запретил Китаю размещать акции на фондовых биржах США.


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Источник: https://apnews.com/article/politics-russia-dae4d1eec78ba975ead98246d5ca997b
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