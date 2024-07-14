В сеть попало видео, как нападающий стреляет в Трампа

Нападающий Трампа был убит. Фото из открытых источников

На американских сайтах и в социальных сетях появляются разные видео, на которых видно, как нападающий стреляет в Дональда Трампа. В видеоролике видно, как мужчина направляет оружие на политика, а люди внизу наблюдают и ужасаются.



На видео изображен мужчина с длинными темными волосами, одетый в серую рубашку и брюки цвета хаки. Он осторожно пытается найти цель на расстоянии, прежде чем нажать курок.

Когда начинаются выстрелы, можно услышать крики людей и массовую панику. Через несколько секунд раздаются новые выстрелы, скорее всего, охранники Трампа убили снайпера.

По данным TMZ, получившим запись от участника предвыборного митинга, он с супругой стояли в группе из нескольких десятков людей, участвовавших на мероприятии Трампа. По их словам, люди видели поднимавшегося на здание мужчину. Они кричали об этом, но никто из служб не реагировал. Только когда нападающий выстрелил, тогда службы ответили и убили мужчину.

Напомним, что 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании во время речи Дональда Трампа прозвучало несколько выстрелов. Впоследствии Трамп оказался в окружении охранников, которые отвезли его в больницу. Экс-президент США получил ранение уха. Во время стрельбы на митинге был убит один мужчина и еще несколько ранены. Нападавший был ликвидирован, им оказался 20-летний мужчина, по имени Томас Мэтью Крукс. Пока о мотивах мужчины ничего неизвестно.



Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых лидеров на покушение на Трампа.

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