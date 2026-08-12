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В сети решили, что Трамп нанял женщину-будильник: все из-за курьезного видео

В сети решили, что Трампа будят "секретной кнопкой", когда он спит на публике.

12 августа 2026, 15:42
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Slava Kot








В соцсетях набирает популярность курьезное видео с президентом США Дональдом Трампом, задремавшим во время публичного мероприятия. Пользователи предположили, что стоящая позади женщина якобы нажала "секретную кнопку", чтобы разбудить главу Белого дома. Однако впоследствии выяснилось, что объяснение гораздо проще.

В сети решили, что Трамп нанял женщину-будильник: все из-за курьезного видео

В сети говорят, что Трамп нанял пробуждающую его женщину

10 августа Трамп задремал во время мероприятия в Белом доме, посвященного детской вакцинации и исследованиям аутизма. В этот момент выступал директор Национальных институтов здоровья Джей Бхаттачарья.

На видео видно, как президент на несколько секунд закрывает глаза, опускает голову, затем внезапно выпрямляется и продолжает слушать речь. Позади него стояла молодая женщина, которая держала руки у живота в момент пробуждения Трампа "нажала" на себя. Именно этот момент стал основой для теории сговора о "кнопке для пробуждения Трампа".

Фрагмент быстро распространился в соцсети X и набрал более 7 миллионов просмотров. Пользователи шутили, что Трамп якобы специально нанял человека, который должен следить за тем, чтобы он не засыпал на публичных мероприятиях. Женщину стали называть The Zapper, то есть своеобразным "пультом дистанционного управления" для президента США или "Шокеркой".

Однако тайна быстро получила вполне обыденное объяснение. На видео была Джейми Франклин. Это консервативная активистка, медиапредпринимательница и основательница издания The Conservateur, ранее работавшая в администрации Трампа. Франклин сама отреагировала на теорию заговора и объяснила, почему держала руку на животе.

"Я беременна, чудаки", — сказала Франклин.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп уснул на похоронах своего "лучшего друга" сенатора Линдси Грэма.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/trump-hires-woman-buzz-him-37540337
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