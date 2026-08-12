У мережі вирішили, що Трамп найняв жінку-будильник: усе через курйозне відео



















У соцмережах набирає популярності курйозне відео з президентом США Дональдом Трампом, який задрімав під час публічного заходу. Користувачі припустили, що жінка, яка стояла позаду нього, нібито натиснула "секретну кнопку", щоб розбудити главу Білого дому. Однак згодом з'ясувалося, що пояснення значно простіше.

У мережі говорять, що Трамп найняв жінку, яка його будить

10 серпня Трамп задрімав під час заходу в Білому домі, присвяченого дитячій вакцинації та дослідженням аутизму. У цей момент виступав директор Національних інститутів здоров'я Джей Бхаттачар’я.

На відео видно, як президент на кілька секунд заплющує очі, опускає голову, а потім раптово випрямляється та продовжує слухати промову. Позаду нього стояла молода жінка, яка тримала руки біля живота в момент пробудження Трампа "натиснула" на себе. Саме цей момент став основою для теорії змови про "кнопку для пробудження Трампа".

Фрагмент швидко поширився в соцмережі X і набрав понад 7 мільйонів переглядів. Користувачі жартували, що Трамп нібито спеціально найняв людину, яка має стежити, щоб він не засинав на публічних заходах. Жінку почали називати The Zapper, тобто своєрідним "пультом дистанційного керування" для президента США або "Шокеркою".

Однак таємниця швидко отримала цілком буденне пояснення. На відео була Джеймі Франклін. Це консервативна активістка, медіапідприємиця та засновниця видання The Conservateur, яка раніше працювала в адміністрації Трампа. Франклін сама відреагувала на теорію змови та пояснила, чому тримала руку на животі.

"Я вагітна, диваки", — сказала Франклін.

Раніше портал "Коментарі" повідмоляв, що Трамп заснув на похороні свого "кращого друга" сенатора Ліндсі Грема.