В США аллигатор напал на пенсионерку с собакой

В Соединённых Штатах Америки аллигатор напал на пенсионерку. Об этом сообщает издание УНИАН.

Аллигатор напал на человека. Фото: Pixabay.

Как стало известно, инцидент произошел Бока-Ратон, что в американском штате Флорида. Сообщается, что 74-летння женщина выгуливала в парке свою собаку. Пенсионерка бросала ей палку в озеро и в какой-то момент заметила на водной глади, что к ним приближается большая тень.

Хищная рептилия около двух метров в длину набросилась на питомца женщины. Хозяйка поспешила на помощь своей собаке и упала на аллигатора всей массой тела. Он отпустил собаку и переключился на неё.

Животное укусило женщину за руку и на этом схватка завершилась. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу, где ей наложили несколько швов. Собаку прооперировали в ветеринарной клинике.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в США акула напала на подростка, который ловил омаров. Юношу покусала тупорылая акула. Потерпевшему удалось выбраться на берег. Медикам удалось спасти жизнь парня. По их словам, пациент потерял большую часть крови. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании домашняя собака растерзала ребёнка. Парень гулял со своей мамой и её подругой в парке. Последняя привязала свою собаку к арендованному вагончику, в котором они находились. В какой-то момент школьник остался наедине с животным, и оно напало на него. Потерпевший получили множественные ранения. Прибывшие на место инцидента медики доставили ребёнка в больницу. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!