Зачем в США укрыли "одеялом" самое большое дерево на планете (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки пожарные спасают деревья. Об этом сообщает издание УНИАН.

Спасение парка в США. Фото: facebook.com/SequoiaKingsNPS

Как стало известно в национальном парке "Секвойя" что штате Калифорния, где расположена роща самых больших деревьев в мире, работают сотрудники пожарной службы. Они оборачивают деревья и указатели алюминиевой фольгой, чтобы уберечь от лесных пожаров.

Пожарные обернули уже несколько деревьев включая Генерала Шермана.

Для справки: Генерал Шерман — это экземпляр секвойядендрона гигантского. Он занимает первое место в мире по объёму и массе. Кроме того, дерево является одним из самых древних. Его возраст оценивают в 2300—2700 лет.

На данный момент парку угрожают два лесных пожара. Огонь может приблизиться к секвойям уже в ближайшие дни. Для ликвидации возгораний мобилизированы несколько сотен пожарных и авиация.





Фото: facebook.com/SequoiaKingsNPS.

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