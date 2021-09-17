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Зачем в США укрыли "одеялом" самое большое дерево на планете (ФОТО)

Национальному парку угрожают два лесных пожара

сегодня, 18:09
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки пожарные спасают деревья. Об этом сообщает издание УНИАН. 

Зачем в США укрыли "одеялом" самое большое дерево на планете (ФОТО)

Спасение парка в США. Фото: facebook.com/SequoiaKingsNPS

Как стало известно в национальном парке "Секвойя" что штате Калифорния, где расположена роща самых больших деревьев в мире, работают сотрудники пожарной службы. Они оборачивают деревья и указатели алюминиевой фольгой, чтобы уберечь от лесных пожаров. 

Пожарные обернули уже несколько деревьев включая Генерала Шермана. 

Для справки: Генерал Шерман — это экземпляр секвойядендрона гигантского. Он занимает первое место в мире по объёму и массе. Кроме того, дерево является одним из самых древних. Его возраст оценивают в 23002700 лет.

На данный момент парку угрожают два лесных пожара. Огонь может приблизиться к секвойям уже в ближайшие дни. Для ликвидации возгораний мобилизированы несколько сотен пожарных и авиация. 

Зачем в США укрыли ”одеялом” самое большое дерево на планете (ФОТО) - фото 2

Фото: facebook.com/SequoiaKingsNPS.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в небольшом американском городе Слайдели, который находится неподалёку от Нового Орлеана аллигатор напал на пенсионера. Хищник вцепился в руку мужчине и оторвал её. Жена потерпевшего отправилась за помощью, а раненый американец остался один. Когда она вернулась на место инцидента, то не нашла своего мужа. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юго-западном японском острове произошло извержение вулкана. Уровень опасности был повышен до третьего. Это означает, что в данный момент людям нельзя приближаться к вулкану ближе, чем на два километра. Специалисты предупреждают о возможности выброса в воздух больших камней. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/samoe-bolshoe-derevo-na-planete-ukryli-odeyalom-foto-sinoptik-11548885.html
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