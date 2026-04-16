Администрация Дональда Трампа не намерена продолжать действие исключений из санкций для российской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую нефть, и мы не будем возобновлять генеральную лицензию на иранскую нефть. Это была нефть, которая находилась в воде до 11 марта. Так что все это уже было использовано", — отметил министр финансов США.

Стоит напомнить, что 12 марта Соединенные Штаты сняли санкции с российской нефти, которая к тому моменту уже была загружена на танкеры в море. Исключения из ограничений были введены до 11 апреля.

Бессент заверил, что Вашингтон не планирует возобновлять ослабление санкций в отношении российской и иранской нефти.

Срок действия исключений для Тегерана истекает 19 апреля.

Как отмечают аналитики, даже в период действия послаблений российская нефть продолжала поступать на мировые рынки из-за альтернативных схем. Источники в американском политическом истеблишменте указывают на то, что механизмы обхода санкций давно отработаны и продолжают использоваться.

Также издание "Комментарии" сообщало — отмена нефтяных санкций против России на 30 дней стала "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина за предоставление Ирану разведданных для ударов по войскам США. Соответствующее заявление сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.



