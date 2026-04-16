У США дали жорстку обіцянку щодо Росії: на що більше не повинен сподіватися Путін
У США дали жорстку обіцянку щодо Росії: на що більше не повинен сподіватися Путін

У США переконують, що більше не послаблюватимуть санкції проти російської нафти

16 квітня 2026, 16:12
Кравцев Сергей

Адміністрація Дональда Трампа не планує продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У США дали жорстку обіцянку щодо Росії: на що більше не повинен сподіватися Путін

Скотт Бессент. Фото: з відкритих джерел

"Ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не будемо поновлювати генеральну ліцензію на іранську нафту. Це була нафта, яка перебувала у воді до 11 березня. Тож усе це вже було використано," – зазначив міністр фінансів США.

Варто нагадати, що 12 березня Сполучені Штати зняли санкції з російської нафти, яка на той момент вже була завантажена на танкери у морі. Винятки з обмежень були запроваджені до 11 квітня.

Бессент запевнив, що Вашингтон не планує поновлювати послаблення санкцій щодо російської та іранської нафти.

Термін дії винятків для Тегерану завершується 19 квітня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — санкції США проти російської нафти знову набули чинності після закінчення терміну дії тимчасових винятків, введених на тлі кризи навколо Ормузької протоки. Обмеження повернулися автоматично минулими вихідними, проте їхня реальна ефективність вже викликає сумніви у експертів.

Як зазначають аналітики, навіть у період дії послаблень російська нафта продовжувала надходити на світові ринки через альтернативні схеми. Джерела в американському політичному істеблішменті вказують, що механізми обходу санкцій давно відпрацьовані та продовжують використовуватись.

Також видання "Коментарі" повідомляло – скасування нафтових санкцій проти Росії на 30 днів стало "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна за надання Ірану розвідданих для ударів по військах США. Відповідну заяву зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь.




Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/16/7235566/
