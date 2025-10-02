В США готовятся закрыть Статую Свободы: что произошло

Губернаторка Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что не планирует выделять государственное финансирование для поддержки работы Статуи Свободы из-за частичного прекращения работы правительства США (шатдауна), которое началось 1 октября. Она обвинила республиканцев в Конгрессе в возможном закрытии национального символа.

Статуя Свободы. Фото из открытых источников

Кэти Хокул сообщила, что демократы отклонили законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы сохранить финансирование федерального правительства до 21 ноября, несмотря на шатдаун.

"Если культовый факел Леди Свободы погаснет, это произойдет из-за республиканцев в Вашингтоне, которые отказались от здравого смысла и покинули людей, которых они представляют", – заявила Хокул.

Губернатор отметила, что последствия возможного закрытия правительства затронут не только Статую Свободы, но и работников, малый бизнес и семьи по всему штату и стране. По словам Хокул, факел Статуи Свободы, который является символом для американцев, может угаснуть "не из-за стихийного бедствия или ужасного шторма, наводнения или урагана, а буквально потому, что Дональд Трамп и республиканцы в Вашингтоне заставили правительство прекратить работу правительства".

"Республиканцы в Вашингтоне уже сократили миллиарды на здравоохранение, общественную безопасность и продовольственную помощь для ньюйоркцев, а теперь их жестокие, бессмысленные сокращения ведут нас к федеральному закрытию, которое повредит работникам, малому бизнесу и семьям по всему нашему штату и по всей стране", — сказала Хокул.

Во время предыдущего шатдауна в 2018 году тогдашний губернатор Эндрю Куомо выделил ресурсы, чтобы Статуя оставалась открытой, отмечая ее важность для культуры и истории США.

В прошлом году Статую Свободы посетили более 3,7 миллиона человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объявили шатдаун. Что происходит в стране.

Также "Комментарии" писали, что администрация Трампа в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США из-за начала шатдауна.