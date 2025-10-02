У США готуються закрити Статую Свободи: що сталося

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що не планує виділяти державне фінансування для підтримки роботи Статуї Свободи через часткове припинення роботи уряду США (шатдауну), який розпочався 1 жовтня. Вона звинуватила республіканців у Конгресі у можливому закритті національного символу.

Статуя Свободи. Фото з відкритих джерел

Кеті Гокул повідомила, що демократи відхилили законопроєкт про короткострокове фінансування, який дозволив би зберегти фінансування федерального уряду до 21 листопада, попри шатдаун.

"Якщо культовий смолоскип Леді Свободи згасне, це станеться через республіканців у Вашингтоні, які відмовилися від здорового глузду та покинули людей, яких вони представляють", – заявила Гокул.

Губернаторка зауважила, що наслідки можливого закриття уряду зачеплять не лише Статую Свободи, а й працівників, малий бізнес та сім’ї по всьому штату і країні. За словами Гокул, смолоскип Статуї Свободи, яким є символом для американців може згаснути "не через стихійне лихо чи жахливий шторм, повінь чи ураган, а буквально тому, що Дональд Трамп і республіканці у Вашингтоні змусили уряд припинити роботу уряду".

"Республіканці у Вашингтоні вже скоротили мільярди на охорону здоров’я, громадську безпеку та продовольчу допомогу для ньюйоркців, а тепер їхні жорстокі, безглузді скорочення ведуть нас до федерального закриття, яке зашкодить працівникам, малому бізнесу та сім’ям по всьому нашому штату та по всій країні", – сказала Гокул.

Під час попереднього шатдауну у 2018 році тодішній губернатор Ендрю Куомо виділив ресурси, щоб Статуя залишалася відкритою, наголошуючи на її важливості для культури та історії США.

Минулого року Статую Свободи відвідали понад 3,7 мільйона людей.

