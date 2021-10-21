В США студентка погибла во время соревнований по поеданию хот-догов

В Соединённых Штатах Америки студентка погибла во время соревнований. Об этом сообщает издание УНИАН.

Девушка погибла на соревнованиях по поеданию хот-догов. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Бостон, что в штате Массачусетс. Сообщается, что 20-летняя девушка потеряла сознание во время соревнований по проеданию хот-догов на скорость. Они проводились в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с онкологическими заболеваниями.

На место событий поспешили медики, а в это время девушке оказывали первую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, в стенах которой она и скончалась. Предполагается, что студентка подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.

Почтить память умершей собрались тысячи студентов.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в эфире прогноза погоды американского телеканала показали видеоролик порнографического содержания. Ведущие никак не отреагировали на конфузную ситуацию. После инцидента представители телеканала принесли извинения у своих зрителей. Стражи порядка начали расследование по данному факту. Отмечается, что после эфира от жителей города и Вашингтон и округа поступали многочисленные звонки с жалобами.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что несколько индийских штатов накрыли масштабные наводнения, которые были вызваны проливными дождями. Стихия уже успела убить несколько десятков граждан. Многие получили ранения или пропали без вести. Многие дома в опасных районах были затоплены и разрушены. Специалисты ожидают уменьшения количества осадков в ближайшие дни.

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