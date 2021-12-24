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В США полицейские застрелили 14-летнюю девочку: подробности

Шальная пуля пробила стену во время стрельбы и попала в подростка

24 декабря 2021, 19:15
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки была убита несовершеннолетняя. Об этом пишет издание Insider.

В США полицейские застрелили 14-летнюю девочку: подробности

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Лос-Анджелес, что в штате Калифорния. Сообщается, что вчера, 23 декабря, в полицию поступило сообщение о преступление в магазине. Прибыв на место событий, правоохранители столкнулись с подозреваемым, который совершил нападение на другого человека. 

Началась стрельба, во время которой шальная пуля пробила стену раздевалки и попала в 14-летнюю девушку. Подросток получил смертельное ранение. Согласно данным СМИ, у подозреваемого при себе была велосипедная цепь, которую он возможно использовал как оружие. Отмечается, что пистолета у него не было. Мужчина был убит полицейскими.

С тяжелыми травмами была доставлена в медицинское учреждение женщина, на которую напал нарушитель до приезда стражей порядка. 

По данному факту начато расследование. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что на крупном нефтеперерабатывающем заводе в США произошло возгорание и взрыв. Пожар начался во время ремонта установки гидроочистки. Вскоре пламенем было частично задето и производство бензина. Во время происшествия пострадали, как минимум четыре человека. Их доставили в больницы. На данный момент состояние раненых оценивают, как стабильное. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что легкий самолет упал на жилой дом в Соединённых Штатах Америки. В этот момент дома были хозяева. Падение вызвало повреждение здания и нескольких деревьев. Ранения получил только пилот самолета. 



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Источник: https://www.insider.com/victims-killed-suspect-shooting-at-burlington-coat-factory-2021-12
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