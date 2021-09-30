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В США мужчине в шею вцепилась летучая мышь: пострадавший погиб

Мужчина рассказал, что однажды проснулся и обнаружил, что летучая мышь кусает его за шею

сегодня, 16:23
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки 80-летний мужчина погиб после укуса летучей мыши. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В США мужчине в шею вцепилась летучая мышь: пострадавший погиб

Летучая мышь. Фото: pixabay.com

Как стало известно, инцидент произошел в американском штате Илллинойс. До своей смерти мужчина рассказывал, что однажды проснулся и обнаружил, что летучая мышь кусает его за шею. 

После этого пенсионер начал испытывать головные боли, также ему трудно было контролировать движения своих конечностей. Спустя месяц после нападения рукокрылого пострадавший умер. 

Медицинские работники взяли пробу его крови для анализа и выяснили, что причиной смерти стало заражение бешенством. Таким образом мужчина стал первой жертвой этой болезни в штате за последние 67 лет. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Германии леопард напал на модель во время фотосессии. В приюте для цирковых животных хищник нанёс любительнице животных серьезные травмы. Медики госпитализировали потерпевшую. Отмечается, что животных приюта в городе Небра часто используют для съемок в кинокартинах и рекламе.

Также сайт "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Флорида аллигатор совершил нападение на пенсионерку с собакой. Инцидент произошел, когда женщина выгуливала своего питомца в парке. Она бросала собаке палку в озеро и в какой-то момент увидела на водной глади приближающуюся тень. Как оказалось, это был двухметровый аллигатор. Американка поспешила на помощь своей собаке, которую схватил хищник и упала на него всей массой тела. После этого аллигатор переключился на женщину. Потерпевшая получила ранения руки и была доставлена в медицинское учреждение. 




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10041269/Illinois-man-dies-rabies-human-case-1954.html
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