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Главная Новости Мир США В США мужчину застрелил любовник жены, который тайно жил с ними в одном доме
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В США мужчину застрелил любовник жены, который тайно жил с ними в одном доме

Женщина сообщила своему супругу, что в их доме вор

сегодня, 15:48
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки в результате перестрелки погиб мужчина. Об этом сообщает издание News WKRG. 

В США мужчину застрелил любовник жены, который тайно жил с ними в одном доме

В США мужчина тайно жил в одном доме с любовницей и её мужем. Фото: Shutterstock.

Инцидент произошел в американском штате Алабама. Сообщается, что женщина по имени Трейси Ривз сообщила своему супругу Фрэнку о том, что в их дом пробрался злоумышленник. Это привело к перестрелке в результате которой двое мужчин оказались ранеными. 

Как стало известно, Майкл Амакер, которого женщина представила как вора, оказался её любовником и жил в их доме тайно от мужа. Правоохранители рассказали, что женщина кормила "вора", а в комнате были обнаружены бутылки с мочей, что указывает на то, что он проживал там на протяжении нескольких дней. 

Ривз получил огнестрельное ранение в область груди, а Амакер был ранен в ногу. Спустя несколько дней от полученных травм супруг женщины скончался в стенах медицинского учреждения. 

Стражи порядка не исключают того, что Трейси могла нанять Майкла, для того, чтобы тот убил её мужа, поскольку подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Франкфорт работник завода расстрелял своих коллег из огнестрельного оружия. Сообщается, что инцидент произошел на автостоянке рядом с предприятием. В результате инцидента погибли две женщины. После совершения преступления мужчина попытался скрыться на своем автомобиле. Подробно об этом читайте в нашем материале

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в США амёба выела мозг маленькому ребёнку. Сообщается, что во время купания в озере мальчику в нос попала амеба Ниглерия Фоулера. Вскоре она переместилась в мозг и начала буквально выедать главный орган человеческого тела. Медики на протяжении нескольких дней боролись за жизнь ребёнка. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.wkrg.com/mobile-county/wifes-boyfriend-shoots-husband-after-secretly-living-in-their-home-charged-with-attempted-murder/
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