В США работник завода расстрелял своих коллег: есть погибшие

В Соединённых Штатах Америки мужчина открыл огонь по людям. Об этом сообщает издание NBC News.

В США злоумышленник застрелил двух женщин. Фото: NBC News.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Франкфорт, что в штате Индиана. Сообщается, что на автостоянке завода, который производит автомобильные кресла, один из работников открыл огонь из огнестрельного оружия по своим коллегам.

В результате происшествия погибли две женщины. После совершения преступления мужчина сел в свой автомобиль и попытался скрыться с места инцидента. Однако, его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место событий.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. Выясняются мотивы нападавшего.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Великобритании мужчина открыл огонь посреди улицы. Сообщается, что инцидент произошел в городе под названием Плимут. Злоумышленник убил женщину и ребёнка в их доме, а затем выбежал на улицу и по пути в парк стрелял в прохожих. В результате происшествия погибли по меньшей мере шестеро человек. Правоохранители оцепили территорию. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на музыкальном концерте прозвучали выстрелы. Инцидент произошел в американском штате Калифорния. Участники перестрелки попытались скрыться с места преступления на своём легковом автомобиле, однако их задержали сотрудники правоохранительных органов. В салоне автомобиля полицейские обнаружили четверых человек, трое из которых получили ранения разной степени тяжести. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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