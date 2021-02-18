В США на автовокзале стрельба: много раненых

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Ольга Чародий
Сегодня в США семь человек получили огнестрельные ранения
возле вокзала SEPTA в Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы.
Автовокзал - из открытых источников
Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News.
По данным полиции, самому взрослому из раненых около 20 лет,
один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не
угрожает. В частности, 17-летняя девушка получила огнестрельное ранение в руку,
а 71-летний мужчина ранен в живот и обе ноги.
Он добавил, что стрелявшего удалось быстро задержать,
поскольку в тот момент возле автовокзала было несколько полицейских, которые
находились там по другому заданию.
Как рассказали в
полиции стрелков было несколько, но
личность их на данный момент не
установлена. Полиция также заявила, что сейчас работает со свидетелями и
просматривает записи с камер наблюдения.
Напомним, неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.
Ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка".
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