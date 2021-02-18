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В США на автовокзале стрельба: много раненых

Полиция задержала одного подозреваемого, но на месте инцидента обнаружено две единицы оружия

сегодня, 01:47
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня в США семь человек получили огнестрельные ранения возле вокзала SEPTA в Филадельфии (штат Пенсильвания) в результате стрельбы.

В США на автовокзале стрельба: много раненых

Автовокзал - из открытых источников

Об этом со ссылкой на полицию сообщает ABC News.

По данным полиции, самому взрослому из раненых около 20 лет, один человек находится в критическом состоянии, жизни остальных ничего не угрожает. В частности, 17-летняя девушка получила огнестрельное ранение в руку, а 71-летний мужчина ранен в живот и обе ноги.

"Это было очень наглое преступление", – заявил сказала комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло.

Он добавил, что стрелявшего удалось быстро задержать, поскольку в тот момент возле автовокзала было несколько полицейских, которые находились там по другому заданию.

Как  рассказали в полиции стрелков было несколько,  но личность их  на данный момент не установлена. Полиция также заявила, что сейчас работает со свидетелями и просматривает записи с камер наблюдения.

Напомним, неизвестный открыл стрельбу и ранил трех людей на улице Миддлтон-роуд в Хакни, Лондон. Один из пострадавших в тяжелом состоянии, двое других находятся в одной из больниц Великобритании. Британская полиция была вызвана на место происшествия около 21:45 по местному времени в понедельник. Место преступления оцеплено. Никаких арестов не производилось, и по факту инцидента начато расследование. Полиция Англии ищет свидетелей и просит обращаться в справочною службу. Подробности инцидента в Лондоне пока не сообщаются.

Ранее ученик частной школы Англии, который сменил пол, задушил свою мать и нанес ей 118 ножевых ранений, прежде чем сделать пугающий звонок в службу 999, чтобы сказать полиции: "Принесите сумку для трупов". Полицейский, арестовавший Томпсона в доме в Хэмблдоне, графство Хэмпшир, сказал, что подросток был "чрезвычайно спокойным и сдержанным" и "казалось, что его больше беспокоит его кошка".


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Источник: https://abcnews.go.com/US/shot-philadelphia-person-custody-police/story?id=75954496
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