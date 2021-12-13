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В США на вечеринке неизвестные расстреляли людей: есть погибшие и раненые

В городе Бейтаун (США) 13 граждан получили ранения в результате стрельбы

сегодня, 13:12
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба во время вечеринки. Об этом пишет издание Associated Press.

В США на вечеринке неизвестные расстреляли людей: есть погибшие и раненые

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось вчера, 12 декабря, в американском городе Бейтаун, что в штате Техас (США). Сообщается, что во время вечеринки, когда люди запускали воздушные шары, подъехал автомобиль и из него вышли неизвестные, которые начали стрельбу из огнестрельного оружия. После этого началась паника. 

В результате инцидента погиб один человек и еще по меньшей мере 13 граждан получили ранения различной степени тяжести. Согласно информации издания, среди раненых есть один несовершеннолетний. 

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Некоторых перевозили с помощью авиации. 

Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Отмечается, что большинство потерпевших могли стать случайными жертвами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у берегов Швеции столкнулись два грузовых корабля. После этого один корабль перевернулся и несколько членов экипажа оказались за бортом. На данный момент они числятся пропавшими без вести. Начата поисково-спасательная операция. Причины аварии устанавливаются. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Франция страдает от масштабных наводнений. В Атлантических Пиренеях за одну ночь выпала двухнедельная норма осадков. Из-за непогоды начали образовываться наводнения. В реках подымается уровень воды. Стихия заблокировала некоторые автодороги и участки железной дороги. Улицы населённых пунктов превращаются в реки. 







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Источник: https://apnews.com/article/shootings-texas-houston-baytown-0007ec12fbe6ccb3399e43ff774fcb01
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