В США на вечеринке неизвестные расстреляли людей: есть погибшие и раненые

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба во время вечеринки. Об этом пишет издание Associated Press.

Стрельба. Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось вчера, 12 декабря, в американском городе Бейтаун, что в штате Техас (США). Сообщается, что во время вечеринки, когда люди запускали воздушные шары, подъехал автомобиль и из него вышли неизвестные, которые начали стрельбу из огнестрельного оружия. После этого началась паника.

В результате инцидента погиб один человек и еще по меньшей мере 13 граждан получили ранения различной степени тяжести. Согласно информации издания, среди раненых есть один несовершеннолетний.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Некоторых перевозили с помощью авиации.

Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Отмечается, что большинство потерпевших могли стать случайными жертвами.

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