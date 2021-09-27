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В США на вечеринке застрелили футболиста

Стрелку удалось скрыться с места преступления

сегодня, 10:49
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки на вечеринке убили человека. Об этом сообщает издание Associated Press.

В США на вечеринке застрелили футболиста

Аарон Лоу. Фото: Twitter.

Как стало известно, в американском городе Солт-Лейк-Сити, что в штате Юта на домашней вечеринке произошла стрельба. В результате происшествия, игрок университетской лиги страны по американскому футболу Аарон Лоу получил смертельное ранение. 

Согласно информации полицейских, 21 летний Аарон Лоу учился на втором курсе университета. Он играл в университетской команде под номером 22. Кроме того, при стрельбе серьезное ранение получила одна женщина. Она была госпитализирована медиками, которые прибыли на место событий. 

Врачи оценивают её состояние, как критическое. На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в преступлении, которому удалось скрыться с места инцидента. 

Губернатор штата выразил соболезнования родственниками погибшего. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском штате Монтана пассажирский поезд сошел с рельсов. С путей слетели десять вагонов, некоторые из них перевернулись. Всего на поезде ехал 141 пассажир. В результате происшествия, по меньшей мере три человека погибли и еще многие получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Германии злоумышленник застрелил кассира из-за требования одеть маску. Мужчина пришел в магазин, который расположен на АЗС, чтобы купить пиво. Услышав отказ, он сходил домой за револьвером и вернулся. В полиции задержанный пояснил, что является противником ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://apnews.com/article/college-football-sports-football-shootings-utah-7f771fec8e769aa9926938992873b128
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