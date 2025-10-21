В США начали разрушать Белый дом, чтобы исполнить желание Трампа (ФОТО)

В Вашингтоне рабочие начали демонтаж части Белого дома для реализации личного проекта Дональда Трампа. Президент США хочет построить роскошный бальный зал стоимостью 250 миллионов долларов. Несмотря на заверения Трампа, что работы не коснутся исторического сооружения, экскаваторы уже начали уничтожать стену Восточного крыла.

В Белом доме начали строить бальный зал Трампа. Фото: The Washington Post

Как сообщает The Washington Post, 20 октября строительная техника начала сносить часть восточного фасада Белого дома. Очевидцы рассказали, что экскаватор буквально "разрывал" конструкции, а звуки демонтажа были слышны по всему правительственному комплексу. По словам представителя Белого дома, комментировавшего ситуацию на условиях анонимности, работы официально начались на этой неделе, хотя подготовительные мероприятия, в том числе сохранение исторических элементов, продолжались еще с сентября.





Разрушение стены Белого дома для постройки бального зала Трампа. Фото: Reuters

Еще летом Трамп уверял, что проект его бального зала не изменит внешнего вида Белого дома.

"Это не будет мешать нынешнему зданию. Оно будет рядом, но не затрагивать. Это будет с полным уважением к существующему сооружению, которое я очень люблю", — сказал Трамп в июле.

Как выяснилось, теперь строительство предполагает полный демонтаж восточного крыла, которое, по словам чиновников, "и так неоднократно перестраивалось". Восточное крыло впервые построили в 1902 году, а в 1942-м к нему добавили второй этаж.

По плану, новый бальный зал будет иметь около 650 мест, что в три раза больше, чем может вместить нынешний Восточный зал. Ее архитектурный стиль, по плану Трампа, должен напоминать его резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Разрушение стены Белого дома для постройки бального зала Трампа. Фото: BBC

Разрушение Белого дома для постройки бального зала Трампа. Фото: Reuters

Строительство финансируется на средства частных пожертвований. Трамп заявил, что собрал около 25 миллионов долларов от крупных корпораций, среди которых Apple, Amazon, Lockheed Martin, Coinbase и другие. Во время ужина с руководителями технологических, финансовых и оборонных компаний на прошлой неделе Трамп хвастался, что зал станет "новым символом американского величия".

Политические оппоненты Трампа подвергли резкой критике проект. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что бальный зал за сотни миллионов долларов, это не то, что сейчас нужно американскому народу.

