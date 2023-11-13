В США назвали кандидата в президенты правление которого будет сродни режиму Путина

Конгрессмен Джейми Раскин заявил, что второй срок Дональда Трампа в должности президента США будет подобен режиму Путина в России и другим авторитарным лидерам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.



Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время эфира MSNBC Джейми Раскин рассказал, что для Дональда Трампа роль правительства заключается в продвижении своих политических идей и уничтожении политических врагов. Таким образом Раскин описал, как выглядит возвращение Трампа на пост президента США.

"Это было бы очень похоже на Владимира Путина в России — нелиберальная демократия, означающая демократию без прав или свобод или уважения к надлежащему процессу, системе, верховенству права" , – рассказал Раскин.

В начале ноября Дональд Трамп в одном из интервью рассказал, что после победы на выборах президента США в 2024 году он попытается использовать государственные органы, в частности, ФБР для наказания своих политических оппонентов.

Конгрессмен Джейми Раскин является членом специального комитета Палаты представителей, занимавшегося делом нападения на Капитолий в 2021 году. Тогда сторонники Трампа атаковали государственное учреждение и временно захватили его. Именно из-за подстрекательства в штурме Капитолия Дональд Трамп может получить запрет на участие в выборах президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как именно завершит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о кандидате в президенты США Дональде Трампе, попавшем в конфуз во время своего выступления из-за заявлений о Венгрии, Украине и России.