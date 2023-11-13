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В США назвали кандидата в президенты правление которого будет сродни режиму Путина

Бывший президент США Дональд Трамп после победы на выборах будет руководить страной, как президент России Владимир Путин.

сегодня, 12:12
Автор:
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Slava Kot
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Конгрессмен Джейми Раскин заявил, что второй срок Дональда Трампа в должности президента США будет подобен режиму Путина в России и другим авторитарным лидерам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Hill.

В США назвали кандидата в президенты правление которого будет сродни режиму Путина

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время эфира MSNBC Джейми Раскин рассказал, что для Дональда Трампа роль правительства заключается в продвижении своих политических идей и уничтожении политических врагов. Таким образом Раскин описал, как выглядит возвращение Трампа на пост президента США.


"Это было бы очень похоже на Владимира Путина в России — нелиберальная демократия, означающая демократию без прав или свобод или уважения к надлежащему процессу, системе, верховенству права" , – рассказал Раскин.

В начале ноября Дональд Трамп в одном из интервью рассказал, что после победы на выборах президента США в 2024 году он попытается использовать государственные органы, в частности, ФБР для наказания своих политических оппонентов.

Конгрессмен Джейми Раскин является членом специального комитета Палаты представителей, занимавшегося делом нападения на Капитолий в 2021 году. Тогда сторонники Трампа атаковали государственное учреждение и временно захватили его. Именно из-за подстрекательства в штурме Капитолия Дональд Трамп может получить запрет на участие в выборах президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, как именно завершит войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о кандидате в президенты США Дональде Трампе, попавшем в конфуз во время своего выступления из-за заявлений о Венгрии, Украине и России.



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Источник: https://thehill.com/homenews/house/4306411-raskin-says-second-trump-term-would-look-a-lot-like-vladimir-putin-in-russia/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:33

Як в Україні створена юдеями корумпована неліберальна демократія. Без прав та свобод різного розвитку різних умов.


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