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В США назвали самого худшего президента всех времен

Экспертно-научный опрос назвал бывшего президента США Дональда Трампа самым худшим в истории Соединенных Штатов.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент Дональд Трамп назван худшим президентом США за всю историю страны. Об этом свидетельствуют результаты экспертно-научного опроса Presidential Greatness Project, фиксирующего отношение научного сообщества к президентам США.

В США назвали самого худшего президента всех времен

Дональд Трамп признан худшим президентом США. Фото из открытых источников

Результаты исследования, назвавшего худшего президента США, обнародовал профессор политических наук Университета Хьюсторна Брендон Роттингаус. В исследовании респонденты должны были оценить каждого президента США по шкале от 0 до 100 баллов.

Согласно опросу Дональд Трамп занял последнее место и был назван худшим президентом США. Бывший американский лидер набрал 10,92 балла из 100 возможных и получил последнее — 45 место. Например, действующий президент США Джо Байден занимает 14 строчку с результатом 62,66 балла.

Лучшим президентом США экспертно-научный опрос назвал Авраама Линкольна – 93,87 балла. Второе место занял Франклин Рузвельт – 90,83, а тройку лидеров лучших президентов Соединенных Штатов замыкает Джордж Вашингтон – 90,32 балла.

"Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех (американских) президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", — пишут авторы исследования.

Результаты рейтинга президентов США в 2024 году имеют подобные показатели с публикуемыми в предыдущие годы – 2015 и 2018.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фейгин рассказал, что Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Дональде Трампе, который озвучил предостережение для Украины в случае его президентства.



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Источник: http://www.brandonrottinghaus.com/uploads/1/0/8/7/108798321/presidential_greatness_white_paper_2024.pdf
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