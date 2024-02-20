В США назвали самого худшего президента всех времен

Бывший президент Дональд Трамп назван худшим президентом США за всю историю страны. Об этом свидетельствуют результаты экспертно-научного опроса Presidential Greatness Project, фиксирующего отношение научного сообщества к президентам США.



Дональд Трамп признан худшим президентом США. Фото из открытых источников

Результаты исследования, назвавшего худшего президента США, обнародовал профессор политических наук Университета Хьюсторна Брендон Роттингаус. В исследовании респонденты должны были оценить каждого президента США по шкале от 0 до 100 баллов.

Согласно опросу Дональд Трамп занял последнее место и был назван худшим президентом США. Бывший американский лидер набрал 10,92 балла из 100 возможных и получил последнее — 45 место. Например, действующий президент США Джо Байден занимает 14 строчку с результатом 62,66 балла.

Лучшим президентом США экспертно-научный опрос назвал Авраама Линкольна – 93,87 балла. Второе место занял Франклин Рузвельт – 90,83, а тройку лидеров лучших президентов Соединенных Штатов замыкает Джордж Вашингтон – 90,32 балла.

"Основная цель этого опроса заключалась в создании рейтинга президентского величия, охватывающего всех (американских) президентов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена", — пишут авторы исследования.

Результаты рейтинга президентов США в 2024 году имеют подобные показатели с публикуемыми в предыдущие годы – 2015 и 2018.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фейгин рассказал, что Трамп предложит Путину для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о бывшем советнике Дональде Трампе, который озвучил предостережение для Украины в случае его президентства.