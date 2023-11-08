В США назвали страны, куда Кремль вливает огромные деньги, распространяя вранье об Украине

Россия практически не прекращает кампанию дезинформации по всей Латинской Америке, тратя на это огромные деньги. Москва активно использует местные СМИ и соцсети, чтобы распространять свои пропагандистские тезисы. Цель таких информационных вбросов одна – максимально ослабить поддержку Украины, распространяя антиукраинские тезисы, а также лживые мнения о США и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Россия распространяет в Латинской Америке дезинформацию. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне активно используют свои дипломатически каналы для распространения российских тезисов в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае, а также в других странах.

"Российские агенты влияния адаптировали свои усилия, чтобы все больше скрывать свой след, "отмывая" предпочитаемые ими месседжи через обширную экосистему российских прокси-сайтов, частных лиц и организаций, которые кажутся независимыми источники новостей", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время встречи с представителями Общественной палаты России президент-диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию истории из параллельного мира. Он положительно отозвался о Золотой Орде, акцентируя на ее антизападном уклоне. В очередной раз заявил, что "не было никакой Украины", тут же, противореча себе, заявив, что "сама она в 16 веке пришла" в Россию. И попытался оправдать аннексию Крыма и последующую агрессию против Украины защитой людей от некой "мрази нацисткой". Почему явное, даже нарочитое безумие Путина находит плодородную почву в головах россиян? Есть ли надежда на отрезвление этой нации по типу того, как произошло с немцами и японцами после Второй мировой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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