В США неизвестный устроил стрельбу в боулинге: есть жертвы

В субботу вечером, 26 декабря, в городе Рокфорд (штат Иллинойс) неизвестный устроил стрельбу прямо в боулинг-клубе. В результате инцидента погибло трое людей, две жертвы — подростки.

стрельба в Иллинойсе / фото: WIFR Newsroom

Известно, что стрелка уже задержали, мотивы его поступка пока остаются неизвестными. Сотрудники полиции, работающие на месте преступления, выясняют все обстоятельства случившегося.

Злоумышленник открывал огонь как внутри помещения боулинг-клуба Don Carter Lanes, так и на снаружи. По предварительным данным, он убил троих людей, двое из которых — подростки. Еще троих госпитализировали в больницу с ранениями. Полиция говорит, что нападение было спонтанным, но кто попал под пули стрелка — работники заведения или посетители, не указывается. Злоумышленник задержан и сейчас находится под стражей.

Шеф полиции Дэниэл О'Ши отметил, что сотрудники полиции при задержании стрелка не открывали огонь.

Мэр города Рокфорд Том Макнамара отреагировал на случившееся и сказал, что его мысли сейчас с теми семьями, которые потеряли своих близких. Также он пожелал скорейшего выздоровления тем людям, которых госпитализировали с ранениями.

Напомним, возле собора Святого Иоанна Богослова в Гарлеме (США) мужчина, вооруженный двумя пистолетами, открыл огонь во время праздничного предрождественского мероприятия. Он просил убить его и отказывался сложить оружие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во Франции домашний тиран застрелил троих полицейских, приехавших на вызов к нему в дом. Мужчина открыл огонь по жандармах, а после поджег свой дом. Был ли пойман преступник — не сообщается.

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