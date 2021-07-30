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Главная Новости Мир США В США несколько мощных торнадо разрушили дома местных жителей (ВИДЕО)
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В США несколько мощных торнадо разрушили дома местных жителей (ВИДЕО)

Мощными потоками ветра сорвало крыши жилых домов

сегодня, 12:48
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки несколько мощных торнадо разрушили дома местных жителей. Об этом сообщает ТСН. 

В США несколько мощных торнадо разрушили дома местных жителей (ВИДЕО)

В США пронеслись два торнадо. Фото: iStock

Как стало известно, в американском штате Пенсильвания образовалось два мощных вихря. Сообщается, что стихия успела нанести большой ущерб инфраструктуре. 

Мощными потоками ветра сорвало крыши жилых домов и перевернуло автомобили. Некоторые конструкции были полностью уничтожены. Из-за разбушевавшейся стихии пострадали по меньшей мере пятеро человек. Более восьми тысяч зданий оказались без электричества. 

В Сети появилось видео, на котором запечатлен мощный вихрь. 

Видео: Униан. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что на китайскую провинцию Шаньдун, что находится на севере страны обрушилось множество торнадо. Сообщается, что данная вспышка вихрей стала одной из самых мощных, которые случались в этой местности за последние десять лет. Из десять торнадо, по меньшей мере три считались сильными. Некоторые вихри добрались до центров городов, нанося им серьезный ущерб. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции быстрыми темпами распространяются лесные пожары. Огонь добрался до курортного города Мармарис. На борьбу со стихией были брошены 30 пожарных автомобилей, 5 вертолетов и 1 самолет. Из-за близости возгораний к жилым домам из отелей были эвакуированы туристы и персонал. В город из соседних провинций начало прибывать подкрепление для ликвидации возгораний. В Сети появляются фото и видео с места событий. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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