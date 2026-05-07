В США обнародовали вероятную предсмертную записку Эпштейна: что в ней написано

Федеральный суд в США рассекретил документ, предположительно предсмертную записку американского финансиста Джеффри Эпштейна. Текст годами оставался скрытым в рамках уголовного дела его бывшего сокамерника.

Джеффри Эпштейн. Фото из открытых источников

Решение об обнародовании предсмертной записки Эпштейна принял судья Федерального окружного суда Нью-Йорка Кеннет Карас после обращения журналистов с просьбой рассекретить материалы. Записка содержит эмоциональные фразы и намеки на давление, которое Эпштейн испытывал перед смертью.

Текст начинается словами: "Они проверяли меня месяцами – ничего не нашли!!!" Далее Эпштейн вспоминает обвинения в событиях многолетней давности и пишет: "Это большое удовольствие – иметь возможность самому выбрать время для прощания".

В конце записки появляются еще более эмоциональные строчки: "Что вы от меня хотите — чтобы я разрыдался!!" и "Долой невесело. Оно того не стоит!!".

Предсмертная записка Джеффри Эпштейна. Фото: The New York Times

Бывший сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне заявил в комментарии The Times, что нашел записку в июле 2019 года после инцидента, когда финансиста обнаружили без сознания в камере. По его словам, лист был спрятан в книге и написан от руки на желтой бумаге из блокнота.

После этого случая Эпштейн сначала утверждал, что на него напали, однако впоследствии отказался от своих слов. Сам документ позже передали адвокатам Тартальоне как возможное доказательство по его собственному делу, из-за чего записка долго оставалась засекреченной.

Издание The Times отмечает, что независимо подтвердить подлинность документа пока невозможно. В то же время журналисты обратили внимание на то, что стиль фраз совпадает с другими письмами и записками Эпштейна.

Джеффри Эпштейна обнаружили мертвым в тюрьме Нью-Йорка 10 августа 2019 года. Официально его смерть сочли самоубийством.

