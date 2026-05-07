У США оприлюднили ймовірну передсмертну записку Епштейна: що в ній написано

Федеральний суд у США розсекретив документ, який, імовірно, є передсмертною запискою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Текст роками залишався прихованим у межах кримінальної справи його колишнього співкамерника.

Джеффрі Епштейн. Фото з відкритих джерел

Рішення про оприлюднення передсмертної записки Епштейна ухвалив суддя Федерального окружного суду Нью-Йорка Кеннет Карас після звернення журналістів з проханням розсекретити матеріали. Записка містить емоційні фрази та натяки на тиск, який Епштейн нібито відчував перед смертю.

Текст починається словами: "Вони перевіряли мене місяцями – нічого не знайшли!!!". Далі Епштейн згадує звинувачення щодо подій багаторічної давності та пише: "Це велике задоволення – мати можливість самому обрати час для прощання".

Наприкінці записки з’являються ще більш емоційні рядки: "Що ви від мене хочете – щоб я розридався!!" та "Геть невесело. Воно того не варте!!".

Передсмертна записка Джеффрі Епштейна. Фото: The New York Times

Колишній співкамерник Епштейна Ніколас Тартальйоне заявив у коментарі The Times, що знайшов записку в липні 2019 року після інциденту, коли фінансиста виявили непритомним у камері. За його словами, аркуш був захований у книзі та написаний від руки на жовтому папері з блокнота.

Після того випадку Епштейн спершу стверджував, що на нього напали, однак згодом відмовився від своїх слів. Сам документ пізніше передали адвокатам Тартальйоне як можливий доказ у його власній справі, через що записка тривалий час залишалася засекреченою.

Видання The Times зазначає, що незалежно підтвердити автентичність документа наразі неможливо. Водночас журналісти звернули увагу, що стиль фраз збігається з іншими листами та записками Епштейна.

Джеффрі Епштейна знайшли мертвим у в’язниці Нью-Йорка 10 серпня 2019 року. Офіційно його смерть визнали самогубством.

