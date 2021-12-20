В США обнаружили сразу семь трупов в жилом доме: среди погибших дети

В Соединённых Штатах Америки погибла семья из семи человек. Об этом пишет издание ТСН.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Мурхед, что в штате Миннесота. В одном из жилых домов были найдены бездыханные тела семи человек. Среди погибших — трое несовершеннолетних.

В правоохранительные органы обратились родственники умерших. Пребывшие на место происшествия полицейские установили, что признаков, того что в дом ворвались посторонние — нет.

В настоящее время тела были переданы для проведения судмедэкспертизы. Специалисты установят точную причину смерти.

Как пишет издание, узнав о случившемся, соседи погибших были шокированы. Стражи порядка заявляют, что жизни горожан ничего не угрожает.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в мексиканском штате Оахака произошло обрушение подвесного моста. В момент происшествия на нём находились люди. Сообщается, что более двадцати граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших находились дети. Большинство из раненых нуждались в медицинской помощи. Они были госпитализированы. Согласно предварительной информации, конструкция могла не выдержать большое количество людей.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что на Филиппинах увеличилось число жертв супертайфуна "Раи". На данный момент известно о более, чем двух сотнях погибших. Судьба еще около 50 граждан неизвестна. Сотни тысяч местных жителей покидают свои дома из-за непогоды. Проводятся поисково-спасательные операции.

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