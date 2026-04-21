В США обсуждают проблемы со здоровьем Трампа: все из-за одного фото
commentss НОВОСТИ Все новости

В США обсуждают проблемы со здоровьем Трампа: все из-за одного фото

В соцсетях активно обсуждают странную позу Дональда Трампа во время общения с журналистами в Аризоне.

21 апреля 2026, 09:20
Автор:
Slava Kot

В США обсуждают проблемы со здоровьем Трампа: все из-за одного фото

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах пользователей соцсетей привлекла внимание необычная поза президента США Дональда Трампа на фотографиях из Аризоны, где политик общался с журналистами. Фото быстро стали вирусными и вызвали дискуссии о возможных проблемах со здоровьем главы Белого дома.

На фото видно, как Трамп во время ответа на вопросы журналистов стоит с широко расставленными ногами, наклонившись вперед, а руки держит у талии. Именно такая осанка привлекла пользователей интернета.

В сети начали массово распространять фотографии и видео эпизода. Часть пользователей шутила, называя это "позой силы" или сравнивая ее с боевой стойкой. Другие высказывали предположение, что необычная осанка может быть связана с проблемами со здоровьем Трампа.

В частности, под фото оставляли следующие комментарии: "Ему трудно стоять"; "Он обосрался в подгузник?"; "Деменция"; "Это его портативный стабилизатор DictoPod, он помогает ему стоять, когда нет рядом подиума или Мелании"; "Вот так мой сын стоял, когда его подгузник был полон"; "Вставлена анальная пробка".

Администрация президента США ранее неоднократно отвергала слухи об ухудшении здоровья Трампа. Представители Белого дома заявляли, что президент находится в "отличной физической форме" и способен исполнять свои обязанности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский врач Комаровский оценил здоровье Трампа и предположил серьезный диагноз.

Также "Комментарии" писали, что в США в начале апреля появились сообщения о госпитализации Трампа.



